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Украинские банки закрыли десятки отделений: квартальные итоги

Сегодня, 06:06

Наибольшее количество отделений закрыл Ощадбанк

Фото: Ощадбанк / Facebook
Фото: Ощадбанк / Facebook.

Украинские банки в январе-марте 2019 года уменьшили количество действующих структурных подразделений на 60 – до 8449.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, наибольшее количество отделений закрыли Ощадбанк (41), Альфа-Банк (12) и Укрсоцбанк (10).

При этом по состоянию на 1 апреля лидером по числу подразделений является Ощадбанк (2589).

Напомним, по итогам 2018 года банки Украины сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8509.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.


По итогам прошлого года прибыль банковской системы Украины достигла исторического максимума: платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, когда показатель составил 1,4 млрд гривен.

Уточнялось, что прибыль государственных банков – Приватбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – по итогам 2018 года составила 13,53 млрд гривен.

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Тег НБУ, банки, Национальный банк

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Источник:

УНИАН

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