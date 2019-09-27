Украинские облигации появятся на аукционах Bloomberg

/ Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины (НБУ) будут применять платформу Bloomberg для проведения аукционов по размещению украинских облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Как известно, последние месяцы иностранцы активно скупают украинские ОВГЗ из-за их высокой доходности.

Как сообщила пресс-служба Минфина, использование системы аукционов Bloomberg (Bloomberg's Auction System) облегчит украинским и международным банка доступ к первичному рынку ОВГЗ Украины. Как отметил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, сотрудничество с Bloomberg повысит прозрачность торгов, что, в свою очередь, будет способствовать "расширению базы инвесторов и увеличение доли государственного долга в национальной валюте".

В Нацбанке при этом отметили, что торги ОВГЗ должны быть сконцентрированы на единой платформе, так как сейчас они фрагментированы, а ценообразование на рынке – непрозрачное.

Реклама

"На сегодня, особенно с приходом Clearstream и иностранных инвесторов, ликвидность стала несколько фрагментированной. Облигации торгуются на большом количестве бирж. Ценообразование – непрозрачное", – цитирует УНИАН заявление замглавы НБУ Олега Чурия на Украинском финансовом форуме.

На торговых площадках Bloomberg уже отреагировали на идею Минфина и НБУ.

В тренде Фактор сезонности: гривня выросла вопреки закономерностям

"Мы рады, что Министерство финансов решило сотрудничать с Bloomberg для проведения аукционов более эффективным способом. Платформа обеспечивает оптимальный, экономически эффективный и безопасный способ проведения операций на первичных рынках для эмитентов, которым иначе приходится управлять процессом вручную или разрабатывать и внедрять собственную платформу", – цитирует пресс-служба Минфина Николаса Бина, председателя глобальных торговых платформ в Bloomberg.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению ОВГЗ 24 сентября привлекло в государственный бюджет 13,2 млрд грн. Большую часть составили поступления от пятилетних ОВГЗ. Общий объем пятилетних ОВГЗ достиг 33,9 млрд грн.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама