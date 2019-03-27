Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ

Сегодня, 11:01

Документы будут действовать бессрочно, напомнили в Нацбанке

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg Финансы Документы будут действовать бессрочно, напомнили в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Выданные лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

Так, Нацбанк уже принял решение о переоформлении генеральных лицензий на осуществление валютных операций первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена.

Ранее Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам рынка обмена валют. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать небольшой пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении лицензии в течение двух месяцев после получения пакета документов.

В НБУ добавили, что вступивший в силу закон "О валюте и валютных операциях" предусматривает также возможность получения лицензии на осуществление валютных операций операторами почтовой связи.

Как сообщалось, в НБУ также подсчитали,сколько "черных" обменников работают в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, Нацбанк, обмен валют, обменники , Национальный банк, лицензии, лицензирование, обменные пункты, закон о валюте

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»

Украинских моряков признали военно­пленными

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Андрей Шевченко: «Я доволен результатом матча»

Журналисты установили крупнейших «спонсоров» «Батькивщины»
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть