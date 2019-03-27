Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ

Документы будут действовать бессрочно, напомнили в Нацбанке

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg 2019-03-27T11:01:17+02:00 Финансы Документы будут действовать бессрочно, напомнили в Нацбанке

Национальный банк Украины (НБУ) начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Выданные лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до трех лет.

Так, Нацбанк уже принял решение о переоформлении генеральных лицензий на осуществление валютных операций первым восьми небанковским финансовым учреждениям, которые осуществляют деятельность на рынке обмена.

Ранее Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам рынка обмена валют. Для этого небанковские финансовые учреждения должны подать небольшой пакет документов и вернуть оригинал генеральной лицензии. Регулятор принимает решение о переоформлении лицензии в течение двух месяцев после получения пакета документов.

В НБУ добавили, что вступивший в силу закон "О валюте и валютных операциях" предусматривает также возможность получения лицензии на осуществление валютных операций операторами почтовой связи.

Как сообщалось, в НБУ также подсчитали,сколько "черных" обменников работают в Украине.

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