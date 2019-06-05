Украинские обменники снизили курс доллара

Стоимость американской валюты пошла вниз после двухмесячного рекорда

Фото: Pixabay

Сегодня, 5 июня, наличный курс доллара в банковских обменниках Украины подешевел на пять копеек в покупке и продаже. При этом курс доллара от НБУ побил рекорд за два месяца и преодолел психологическую отметку в 27 гривен.

Евро в обменных пунктах Украины, по данным портала "Минфин", не изменился в покупке и в продаже.

Курс доллара и евро на наличном рынке

Валюта Курс 4 июня Курс 5 июня Изменение доллар 26,85/27,20 26,80/27,15 - 5/5 евро 30,00/30,60 30,00/30,60 0/0 рубль 0,380/0,420 0,385/0,420 0,050/0

Котировки по доллару на безналичном межбанковском рынке тоже снижаются. К 12 часам курс доллара установился на уровне 26,87 грн в покупке и 26,91 грн в продаже, снизившись по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 24 копейки.

Курс евро на межбанке упал на 20 копеек – до 30,31 грн в покупке и 30,35 грн в продаже.

Эксперты ранее спрогнозировали для новостей "Сегодня", чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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