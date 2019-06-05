Украинские обменники снизили курс доллара
Стоимость американской валюты пошла вниз после двухмесячного рекорда
Сегодня, 5 июня, наличный курс доллара в банковских обменниках Украины подешевел на пять копеек в покупке и продаже. При этом курс доллара от НБУ побил рекорд за два месяца и преодолел психологическую отметку в 27 гривен.
Евро в обменных пунктах Украины, по данным портала "Минфин", не изменился в покупке и в продаже.
Курс доллара и евро на наличном рынке
|Валюта
|Курс 4 июня
|Курс 5 июня
|Изменение
|доллар
|26,85/27,20
26,80/27,15
|- 5/5
|евро
|30,00/30,60
|30,00/30,60
|0/0
|рубль
0,380/0,420
0,385/0,420
|0,050/0
Котировки по доллару на безналичном межбанковском рынке тоже снижаются. К 12 часам курс доллара установился на уровне 26,87 грн в покупке и 26,91 грн в продаже, снизившись по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 24 копейки.
Курс евро на межбанке упал на 20 копеек – до 30,31 грн в покупке и 30,35 грн в продаже.
Эксперты ранее спрогнозировали для новостей "Сегодня", чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
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