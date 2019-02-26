Украинские шопоголики уходят в онлайн: ищем с телефона и не платим наличкой

Мужчины чаще заказывают для работы, а дамы покупают в дом

Фото: Pixabay

Украинские шопоголики уходят в онлайн: ищем с телефона и не платим наличкой Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/5a0/5c73de5a0206c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/5a0/5c73de5a0206c.jpg 2019-02-26T07:18:00+02:00 Финансы Мужчины чаще заказывают для работы, а дамы покупают в дом

Украинцы идут в интернет-шопоголики: по данным маркетплейса Prom.ua, в 2018-м на площадках компании люди приобрели товаров на 19 млрд грн — это на 43% больше, чем годом ранее. Причем с 2014 года средний чек вырос на 34% — с 646 грн до 977 грн (см. инфографику). Это эксперты поясняют инфляцией и желанием населения чаще покупать в сети более дорогие товары. "Сегодня" выяснила, как изменился портрет украинского интернет-покупателя за последние пять лет.

Сейчас мужчины делают заказы в интернет-магазинах так же активно, как и женщины. Но 5 лет назад прекрасная половина на 4% больше использовала технологии в обновлении гардероба или интерьера. Отличие в онлайн-покупках наблюдается лишь в выборе товаров: мужчины чаще заказывают товары для работы, авто- и мотозапчасти, а женщины — товары для себя, детей, дома и семьи. Если говорить о возрасте, наиболее активными онлайн-шопоголиками можно считать украинцев от 25 до 34 лет. Правда, за пятилетку увеличилось число "взрослых" онлайн-покупателей — в среднем 40—50 лет. Спрос в этих категориях ежегодно прирастает на 50%.

Еще в 2015-м украинцы чаще делали покупки в пятерке таких категорий, как одежда и обувь (2,2 млн заказов), дом и сад (776 тыс.), техника и электроника (599 тыс.), красота и здоровье (543 тыс.), товары для предоставления услуг (391 тыс.). А уже в 2018-м население активнее заказывало одежду и обувь (3,8 млн), товары повседневного спроса (2,9 млн), технику и электронику (2,6 млн), вещи для дома и сада (2,2 млн), аксессуары для красоты и здоровья (1,7 млн).

"Раньше в интернете покупали чаще потому, что можно было найти дешевле и в большем ассортименте, чем в магазине. Сегодня это еще и удобно. Из любого города можно заказать товар, который привезут уже завтра. В будущем украинцы окажутся готовы покупать онлайн детские игрушки, товары для спорта и отдыха, продукты питания", — считает руководитель отдела исследований Prom.ua Алина Бокова.

Нюансы

В онлайн-покупках украинцы массово переходят с ПК на смартфоны. В 2014-м для поиска товаров 88% покупателей использовали ПК и только 6% — смартфоны. Развитие мобильного интернета позволило в 2018-м уже 49% покупателей "юзать" смартфоны в онлайн-шопинге. Причем приложения для интернет-покупок чаще используют те, кто только осваивает онлайн-шопинг. Также новички скорее сделают заказ на популярных платформах, нежели купят у неизвестного продавца.

Также люди начали активнее использовать карты для расчетов по онлайн-покупкам. За пять лет число заказчиков выросло с 36% до 51%. Рост безналичных транзакций аналитики объясняют развитием инфраструктуры онлайн-платежей. Но перед расчетами покупатели перепроверяют репутацию интернет-магазина. Поэтому 43% опытных шопоголиков готовы полностью сделать предоплату заказа картой, а новички — лишь в 12% случаях.

Безналом платит половина

В 2018 году почти половина всех платежей в Украине (45,1%) была проведена с помощью платежных карточек, подсчитали в Национальном банке. В 2017 году таких платежей было 39,3%. В абсолютных величинах это 3,1 млрд операций (в среднем по 10 в год на каждого взрослого украинца, в 2017 году было по 7 операций) на сумму почти 1,3 трлн грн. Рост популярности электронных денег в Нацбанке объясняют популяризацией расчетов без "кэша" и расширением структуры терминалов для безналичного расчета в торговых сетях. По данным регулятора, за прошлый год POS-терминалов стало больше на 20,2%, достигнув 279 тыс. шт., а на торгсети приходится более 51% платежей. Ныне почти 80% POS-терминалов позволяют рассчитываться бесконтактным способом — с помощью смартфона или айфона (на 1 января 2018 г. было 70,2%). За год вдвое выросло операций по Р2Р-переводам (мгновенный перевод денег между физлицами или с одной карты на другую), их проведено на сумму 465 млрд грн (35,6% всех безнал-операций).

Специалисты финрынка говорят, что доля безналичных расчетов будет у нас расти, но пока максимум до 70% от общего количества транзакций. Причины две — в сельской местности часто нет ни высокоскоростного интернета, ни терминалов, а также то, что старшее поколение еще предпочитает пользоваться наличкой, а не картами.

"В развитых странах на безнал приходится более 80—90% всех расчетов населения, — рассказал нам экономист Иван Никитченко. — Банки Украины активно работают над развитием функционала дистанционного обслуживания карт, стали возможны платежи с использованием телефона, обмен валюты онлайн. В то же время для роста е-платежей необходима соответствующая инфраструктура. Учитывая, что в городах живет около 70% населения страны, это пока и есть верхний предел доли безналичных расчетов".

Восточная Европа ценит технологии

А жители Восточной Европы чаще покупают в онлайне товары в таких категориях, как одежда, обувь и аксессуары (53%), билеты на события и туры (44%), потребтехнику (40%), айтитехнику и мобустройства (39%). Причем спрос в упомянутых направлениях за год вырос в среднем на 3—4%. Таковы усредненные показатели отчета Nielsen Global Connected Commerce-2018, предоставленного авторами газете "Сегодня".

Причем люди тщательно выбирают товары в интернете. Прежде чем принять решение о покупке, они интересуются источником информации о будущей покупке. В 42% случаев покупатели изучают информацию традиционных магазинов, в 33% — сайтов магазинов, а 27% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых.

При этом если жители Восточной Европы решат покупать свежие продукты в онлайне, в 43% случаев обратят внимание на возможность замены неподходящего товара в тот же день, в 42% — наличие сервиса возврата неподходящего товара, в 38% — присутствие информации о свежести.

Еще покупатели ценят комфорт в онлайн-покупках, поэтому хотели бы использовать цифровые технологии: для 36% важен ручной сканнер (используют 13%), для 34% — онлайн-купоны (15%), для 32% — QRкод (9%), для 32% — Wi-Fi в магазине (8%), для 32% — кассы самообслуживания (23%).

Напомним, ранее стало известно, что украинцы активно осваивают кэшбек. Эксперты уже подсчитали, сколько можно сэкономить на возврате средств на карточку.

А о том, какие документы нужно предоставить для того, чтобы обменять некачественный товар, купленный онлайн, можно узнать из видеоролика:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.