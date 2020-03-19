Украинским банкам разрешили ввести льготы по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам на период введенного в Украине карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов. Речь идет о тех займах, которые были работающими по состоянию на вечер 7 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризации и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении № 97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", – заявила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков.

Также Рожкова напомнила, что Верховная Рада по инициативе Нацбанка уже запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

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По словам Рожковой, чрезвычайно важной в нынешних условиях является борьба с паникой из-за коронавируса, в связи с чем она рекомендует банкам отказаться от применения каких-либо ограничений.

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"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", – подчеркнула она.

Напомним, ранее государственный ПриватБанк остановил наличный обмен валют и полностью перевел операции такого рода в онлайн. Обменять валюту также можно в терминалах самообслуживания.

Кроме того, в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

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