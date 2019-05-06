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Украину заполонили фальшивые доллары: как распознать подделку

6 мая, 09:45

Специалисты советуют обращаться в банки


Гривня укрепляется и многие украинцы решили запастись валютной. Но каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой. Об этом свидетельствует статистика ассоциации банковских учреждений. При этом чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.

"Сегодня" разбирались, где покупать доллары и как их проверять.

Катерина Филатова купила пять купюр по 20 долларов в уличном обменнике. И только дома, когда сравнила банкноты, поняла, что одна двадцатка липовая.

"Все купюры были плотные, а одна – тонкая. Решила обратиться к знакомой в банк, чтобы проверить. Оказалась что, двадцатка поддельная. В общем, пятьсот гривен коту под хвост", – рассказывает Катерина.

Самый высокий риск купить подделку – в обменниках. Там едва ли не половина банкнот фальшивые. 

"Поддельный доллар – гладкий, а подлинный – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу почувствуете руками", – говорит банковский эксперт Татьяна Пономарева.

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Специалисты напоминают, как еще отличить настоящие доллары от поддельных. Советуют обращать внимание на так называемую "микропечать", кроме того на подлинных долларах внутри нанесен номинал.

"Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть, то доллар доллар подлинный. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать", – отмечает Пономарева.

Также не следует покупать валюту по подозрительно низкому курсу. Самый безопасный вариант – пойти за долларами в банковское учреждение. Кроме того, не следует забывать на кассе чек об обменной операции. 

В то же время, в Украине стало меньше поддельной гривни. В 2018 году на миллион настоящих банкнот приходилось около 2,5 шт. поддельных, а в 2017-м году – 3,6 шт.

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Тег доллар, валюта, банкноты, фальшивомонетчики, подделки, купюры

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