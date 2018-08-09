Украинцы активно несут деньги на депозиты – НБУ

Объем гривневых вкладов стремительно растет, но физлица не хотят "сдавать" свои сбережения надолго

Во втором квартале 2018 года объем средств украинцев в банках вырос на 17,2 млрд гривен, то есть на 21% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные "Обзора банковского сектора", подготовленного Национальным банком Украины (НБУ).

Так, гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по сравнению с первым кварталом 2018 года и на 21,4% в годовом измерении.

"Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", – отмечается в сообщении.

Также государственные банки также продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается.

Средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале 2018 года, во втором квартале увеличились на 6,4 млрд грн. В целом, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Кредитование в Украине набирает обороты: НБУ рассказал, что происходит в банковской системе".

Ранее журналисты "Сегодня" узнали, как депозит поможет удержаться от незапланированных покупок:

Напомним, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский посоветовал, где хранить сбережения, кроме депозитов. По словам специалиста, у украинцев есть возможность найти варианты с более высокой доходностью, чем у банков.