Украинцы стали "сдавать" банкам меньше долларов – НБУ

В июне 2018 года чистая продажа банкам иностранной валюты со стороны населения составила 268,7 млн долларов в эквиваленте. Для сравнения, в мае-2018 этот показатель составлял 350,6 млн долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Объем покупки валюты в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 6,1%, продажи – на 11,7%, однако по сравнению с июнем 2017 года покупка увеличилась на 57%, продажа – на 22,9%.

В частности, украинцы в июне купили у банков валюту в эквиваленте на 679,1 млн долларов, а продали – 947,8 млн долларов.

Непосредственно американских долларов украинцы в июне-2018 купили 500,6 млн долларов, продали – 743,9 млн долларов.

В целом за первое полугодие 2018 года продажа валюты превысила ее покупку на 1,235 млрд долларов, тогда как за первое полугодие 2017 года – на 1,474 млрд долларов.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что доллар в Украине еще подешевеет. Также по прогнозам специалистов, подорожавший евро не сможет преодолеть отметку в 31 грн/евро.

Ранее американские финансисты рассказали, какие валюты лучше скупать на случай мирового кризиса. По словам аналитиков, доллар США сейчас находится в выгодном положении, поскольку является основной валютой для финансовых транзакций в мире.