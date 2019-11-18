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Укрэксимбанк разместил еврооблигации на 100 миллионов долларов

18 ноября, 19:46

Транзакция стала первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Государственный Укрэксимбанк, главу правления которого Александра Гриценко задержали, завершил размещение еврооблигаций на 100 млн долларов со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что ставка купона изменится через пять лет после выпуска. Его лид-менеджерами стали финансовый холдинг J.P.Morgan и финансовый конгломерат Morgan Stanley.

В сообщении говорится, что заявки направили около 50 разных инвесторов на общую сумму 300 млн долларов. Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария – 30%, Соединенное королевство – 29%, США – 26%, другие страны Европы – 9% и Азия – 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды – 61%, хедж-фонды – 21%, банки и частные банки – 18% по типу инвесторов.

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"В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию… Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", – заявил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.

Пресс-служба банка также добавила, что эта транзакция стала первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

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Новости "Сегодня" писали, что Укрэксимбанк входит в список банков, которые Нацбанк определил как системно важные. В целом в перечень вошли 14 банков.

Между тем, ранее мы сообщили, как законно избавиться от коллекторов. Подробнее – в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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