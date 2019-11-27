Укрепление гривни ударило по финансовому результату НБУ

Национальный банк Украины оценил влияние курса доллара на свою отчетность

/ Фото: пресс-центр НБУ

Аномальное укрепление гривни негативно повлияло на финансовый результат Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ со ссылкой на финансовую отчетность регулятора за январь-сентябрь 2019 года.

Так, НБУ оценил негативный эффект от укрепления национальной валюты в 12,3 млрд гривен.

"Финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд гривен, который будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, составляющим 80,4 млрд гривен. В результате по состоянию на конец сентября-2019 прибыль к распределению составляет около 30 млрд гривен", – говорится в сообщении.

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В НБУ также напомнили, что госбюджет на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении 14 ноября, предусматривает, что Нацбанк перечислит в казну 40,7 млрд гривен.

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По данным Нацбанка, гривня с начала 2019 года укрепилась уже на 13%.

Как сообщал сайт "Сегодня", по состоянию на 27 ноября курс доллара в Украине побил рекорд с 2016 года и опустился до 23,98 гривни.

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