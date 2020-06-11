"Укрпочта" планирует продать главный офис на Крещатике

Помещение главного офиса "Укрпочты", которая в разгар карантина открыла тысячи вакансий, на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривень, планируют продать. Сейчас помещения сдают в аренду.
Об этом заявил председатель "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире 24 канала.
Он убежден, что головному офису не место на Крещатике по ряду причин.
"Крещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре", – пояснил он.
Он считает, что можно оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.
Также он подчеркнул, что необходимо 75 миллионов, чтобы привести главный офис, в котором работает более тысячи человек, в порядок. Эти средства, по его словам, целесообразнее направить на новые авто, новые отделения и IT-системы.
Председатель "Укрпочты" отметил, что благодаря закону, который был принят в ноябре 2019 года, они получили право продавать непрофильное имущество.
Ранее сообщалось, что компания "Укрпочта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м.
Кроме того, в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты. Но в Нацбанке – категорически против. Объясняют, вклады людей будут не защищены от растраты.
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