В апреле девальвации не будет: эксперты объяснили, кому сейчас стоит скупать доллары

После заявления о том, что девальвационные риски сохраняются, Андрей Шевчишин прогнозирует, что на этой неделе продолжится слабая активность на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров.
"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – пояснил Шевчишин.
Но, по его оценке, всю неделю гривня удержится в коридоре 27-28 грн/доллар.
Олег Пендзин также говорит, что повышенного спроса на валюту нет.
"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – сказал Пендзин.
Александр Охрименко также ожидает дальнейшей ревальвации, причем, по его прогнозам, курс опустится ниже 27,5 грн за доллар, но 27 грн не преодолеет.
Именно поэтому все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту. Но только как средство накопления, а не для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи. Так как в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.
"Это должны быть действительно "лишние" деньги, которые пока полежат, а не окажутся завтра-послезавтра истраченными на продукты, оплату счетов или кредитов", – уточнил Андрей Шевчишин.
Подробнее о том, что происходит с курсом доллара прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее, читайте в материале: Гривня крепчает: когда придет время "заготавливать" доллары
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