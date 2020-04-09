В апреле девальвации не будет: эксперты объяснили, кому сейчас стоит скупать доллары

Заработать на скачках курса в ближайшее время не выйдет, аналитики советуют пойти по другому пути

После заявления о том, что девальвационные риски сохраняются, Андрей Шевчишин прогнозирует, что на этой неделе продолжится слабая активность на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров.

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – пояснил Шевчишин.

Но, по его оценке, всю неделю гривня удержится в коридоре 27-28 грн/доллар.

Олег Пендзин также говорит, что повышенного спроса на валюту нет.

"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – сказал Пендзин.

Александр Охрименко также ожидает дальнейшей ревальвации, причем, по его прогнозам, курс опустится ниже 27,5 грн за доллар, но 27 грн не преодолеет.

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Именно поэтому все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту. Но только как средство накопления, а не для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи. Так как в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.

"Это должны быть действительно "лишние" деньги, которые пока полежат, а не окажутся завтра-послезавтра истраченными на продукты, оплату счетов или кредитов", – уточнил Андрей Шевчишин.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее, читайте в материале: Гривня крепчает: когда придет время "заготавливать" доллары

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