В Австрии и Лихтенштейне украинские банки отмыли сотни миллионов долларов – СМИ
В частности, австрийская прокуратура расследует дело, по которому проходят 30 подозреваемых
Австрийские прокуроры с 2016 года расследуют уголовное дело об отмывании денег через местный Meinl Bank, в числе подозреваемых – граждане Украины. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре страны.
Следствие ведется против 30 физических лиц, имена которых не разглашаются, и одно объединение.
Дело касается исчезновения средств с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.
По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), со счетов незаконно вывели 385 млн долларов и 75 млн евро: владельцы или топ-менеджеры банков-банкротов перевели эти деньги в офшоры в 2014–2015 годах перед введением временной администрации.
В частности, по информации ФГВФЛ, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из Пивденкомбанка, 40 млн долларов – из Терра Банка, 39,5 млн долларов – из VAB Банка, 62 млн евро – из Городского коммерческого банка и 44 млн долларов – из банка "Киевская Русь".
Кроме Австрии украинские деньги отмывались и в Лихтенштейне, сообщил генпрокурор этой страны.
Схема использовалась одна, известная как "операция back-to-back": банк по указанию владельца украинского банка давал кредиты офшорным компаниям, подконтрольным гражданину Украины. Порукой этих кредитов становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке. В итоге кредит не возвращался, и гарантийные средства с корсчета перечислялись другой офшорной компании в счет погашения займа.
По данным ФГВФЛ, с помощью этой схемы из 14 украинских банков в течение 2014-2015 годов вывели 846 млн долларов и 75 млн евро.
В Лихтенштейне деньги отмывались через банк Bank Frick and Co: в частности, 25 млн долларов – из банка "Национальный кредит", 59 млн долларов – из банка "Финансы и кредит" и 115 млн долларов – из Дельта Банка.
Напомним, в 2016 году Национальный банк Украины запретил работу украинских банков с рядом финучреждений из Европы, среди которых были Meinl Bank и Bank Frick and Co.
В 2019 году ФГВФЛ перечислил пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств. Одна из них – списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках.
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