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В Австрии и Лихтенштейне украинские банки отмыли сотни миллионов долларов – СМИ

Сегодня, 12:59

В частности, австрийская прокуратура расследует дело, по которому проходят 30 подозреваемых

Фото: Flickr
В Австрии и Лихтенштейне украинские банки отмыли сотни миллионов долларов – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg Финансы В частности, австрийская прокуратура расследует дело, по которому проходят 30 подозреваемых

Австрийские прокуроры с 2016 года расследуют уголовное дело об отмывании денег через местный Meinl Bank, в числе подозреваемых – граждане Украины. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре страны.

Следствие ведется против 30 физических лиц, имена которых не разглашаются, и одно объединение.

Дело касается исчезновения средств с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.

По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), со счетов незаконно вывели 385 млн долларов и 75 млн евро: владельцы или топ-менеджеры банков-банкротов перевели эти деньги в офшоры в 2014–2015 годах перед введением временной администрации.

В частности, по информации ФГВФЛ, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из Пивденкомбанка, 40 млн долларов – из Терра Банка, 39,5 млн долларов – из VAB Банка, 62 млн евро – из Городского коммерческого банка и 44 млн долларов – из банка "Киевская Русь".

Кроме Австрии украинские деньги отмывались и в Лихтенштейне, сообщил генпрокурор этой страны.

Схема использовалась одна, известная как "операция back-to-back": банк по указанию владельца украинского банка давал кредиты офшорным компаниям, подконтрольным гражданину Украины. Порукой этих кредитов становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке. В итоге кредит не возвращался, и гарантийные средства с корсчета перечислялись другой офшорной компании в счет погашения займа.

По данным ФГВФЛ, с помощью этой схемы из 14 украинских банков в течение 2014-2015 годов вывели 846 млн долларов и 75 млн евро.

В Лихтенштейне деньги отмывались через банк Bank Frick and Co: в частности, 25 млн долларов – из банка "Национальный кредит", 59 млн долларов – из банка "Финансы и кредит" и 115 млн долларов – из Дельта Банка.

Напомним, в 2016 году Национальный банк Украины запретил работу украинских банков с рядом финучреждений из Европы, среди которых были Meinl Bank и Bank Frick and Co.

В 2019 году ФГВФЛ перечислил пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств. Одна из них – списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках.

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Тег Австрия, Лихтенштейн, банки, отмывание денег

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Источник:

Deutsche Welle

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