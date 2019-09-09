В банк теперь можно с загранпаспортом: НБУ обновил правила

Другие документы, кроме внутреннего паспорта, по-прежнему не принимаются

/ Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банковским учреждениям обслуживать украинцев, которые предъявляют загранпаспорт. Эту информацию официально подтвердили в Государственной миграционной службе. При этом украинцы с ID-картами все еще жалуются на обслуживание в банках,

"Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц-резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу – об этом говорится в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года № Р / 25-0006 / 45577", – говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

Реклама

Читайте также: Украденный или утерянный паспорт: как восстановить документ

В службе добавили, что отчество, которое не указывается в загранпаспорте, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности – о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ИНН).

Ранее СМИ сообщали, что загранпаспорт – это единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запрещено принимать для идентификации:

водительское удостоверение;

удостоверение личности моряка,

удостоверение лица с инвалидностью;

документ участника Второй мировой войны;

служебное удостоверение, выданное работодателем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что получить паспорт в Украине стало дороже – цены поднялись и на "заграны", и на ID-карты:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама