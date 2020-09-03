В Беларуси половина банков перестали выдавать кредиты

На фоне массовых протестов противников президента Александра Лукашенко все больше банков Беларуси прекращают выдавать потребительские кредиты. Список банковских учреждений, которые на фоне политического кризиса полностью или частично прекратили выдачу кредитов населению, увеличился, их уже более десяти, сообщает ТАСС.

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Белинвестбанк сообщил, что с 3 сентября прекратил прием заявок от физлиц на получение некоторых потребительских кредитов.

1 сентября крупнейший АСБ "Беларусбанк", который по размеру активов занимает первое место среди 24 банков страны, сообщил, что приостановил некоторые кредитные программы и увеличил с 5 до 15 дней сроки рассмотрения заявок по кредитам физлицам.

Ранее кредитование физических лиц остановили несколько системообразующих банков республики – БПС-Сбербанк, БелВЭБ, также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, БНБ-Банк, Альфа-банк, БТА-Банк, РРБанк.

Как отмечают эксперты, потребность банков в белорусских рублях резко возросла в конце августа, после того как в интернете появились слухи о возможности ограничения снятия средств с валютных вкладов, девальвации рубля, а также призывов снять деньги с валютных и рублевых вкладов, чтобы показать свое недовольство объявленным результатом президентских выборов. В результате некоторые граждане начали забирать деньги из банков.

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По данным международного рейтингового агентства Fitch, только за первые три недели августа крупнейшие белорусские банки лишились от 1% до 6% вкладов физических лиц. Пока же, отмечают аналитики, ситуация в банковской системе не является критической, кредитные учреждения подошли к политическому кризису в хорошем состоянии.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" объяснил выгоду протестов в Беларуси для Киева.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

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