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В Эстонии закрывают банк, где "друзья Путина" отмыли миллиарды долларов

1 октября, 15:06

Скандальная эстонская "дочка" Danske Bank прекращает свое существование

Отделение Danske Bank в Эстонии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Отделение Danske Bank в Эстонии. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

На фоне скандала с отмыванием денег для приближенных к Владимиру Путину российских олигархов крупнейший датский банк Danske Bank решил закрыть свой эстонский филиал.

"Danske Bank практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии", – заявил 1 октября зампредседателя правления финучереждния и глава ликвидационной комиссии Фредерик Бьерн.

Банк уже подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг, сообщает Финансовая инспекция Эстонии, которая в феврале этого года вынесла предписание о прекращении его деятельности в стране.

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На данный момент остается решить лишь связанные с ликвидацией технические вопросы, например, удаление логотипов с главного офиса банка Danske в центре Таллинна. Оставшейся деятельностью филиала занимается ликвидационная комиссия.

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Кредитный портфель корпоративных клиентов банка переведен в литовский филиал Danske, а обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

Напомним, в прошлом году эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании обвинили в проведении сомнительных операций на сотни миллиардов евро, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян.

Расследование в отношении Danske Bank стало крупнейшим в своем роде – оно привело к аресту 10 бывших сотрудников учреждения, а также отставке директора банка Томаса Боргена.

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Россия Эстония коррупция банк "Европейский" отмывание денег олигархи Danske Bank

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