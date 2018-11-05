В Fitch дали предварительную оценку евробондам "Нафтогаза"

Сегодня, 17:13

Украинская компания намерена занять на внешних рынках миллиард долларов

Фото: &quot;Сегодня&quot;; &quot;Газпром&quot;. Коллаж: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc (Великобритания).

Рейтинг "Нафтогаза" находится на одном уровне с рейтингом Украины, что соответствует методологии оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE).

Кроме того, рейтинг Fitch для ценных бумаг "Нафтогаза" основывается на следующих предположениях:

"Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводит серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов. Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины 24 октября одобрил выпуск "Нафтогазом Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.

Вырученные средства холдинг планирует направить, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Отметим, в конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на 1 млрд долларов.

В середине июля 2018 года "Нафтогаз" объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций.  Согласно сообщению в системе закупок ProZorro, контракт на почти 30,7 млн грн между "Нафтогазом" и юридической фирмой Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) был подписан 23 июля 2018 года.

А недавно глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал, что за три года в поддержку реформы корпоративного управления "Нафтогаз" планирует подготовить себя к IPO (Initial Public Offering) – первой публичной продаже акций неограниченному кругу лиц.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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