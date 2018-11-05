В Fitch дали предварительную оценку евробондам "Нафтогаза"
Украинская компания намерена занять на внешних рынках миллиард долларов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".
Как сообщается в пресс-релизе Fitch, ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc (Великобритания).
Рейтинг "Нафтогаза" находится на одном уровне с рейтингом Украины, что соответствует методологии оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE).
Кроме того, рейтинг Fitch для ценных бумаг "Нафтогаза" основывается на следующих предположениях:
- Внутренние цены на газ возрастут ниже ожиданий менеджмента "Нафтогаза" – на 9%.
- Сумма ежегодных дивидендов государству в течение 2018-21 гг. составит 25 млрд грн.
- Курс гривни в 2019 году девальвирует до 30,7 грн/долл. с 27,4 грн/долл. в 2018 году, в 2020 году – до 32,3 грн/долл.. Отметим, при этом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец 2018 года на уровне 29,5 грн за доллар.
- "Нафтогазу" не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом". При этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев недавно заявил, что "Газпром" может начать платить по решению Стокгольмского арбитража уже в 2019 году.
- Разделение НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности (анбандлинг) возможно с 2020 года.
"Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводит серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов. Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.
Кабинет министров Украины 24 октября одобрил выпуск "Нафтогазом Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.
Вырученные средства холдинг планирует направить, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
Отметим, в конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на 1 млрд долларов.
В середине июля 2018 года "Нафтогаз" объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций. Согласно сообщению в системе закупок ProZorro, контракт на почти 30,7 млн грн между "Нафтогазом" и юридической фирмой Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) был подписан 23 июля 2018 года.
А недавно глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал, что за три года в поддержку реформы корпоративного управления "Нафтогаз" планирует подготовить себя к IPO (Initial Public Offering) – первой публичной продаже акций неограниченному кругу лиц.
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