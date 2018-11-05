В Fitch дали предварительную оценку евробондам "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".

Как сообщается в пресс-релизе Fitch, ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc (Великобритания).

Рейтинг "Нафтогаза" находится на одном уровне с рейтингом Украины, что соответствует методологии оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE).

Кроме того, рейтинг Fitch для ценных бумаг "Нафтогаза" основывается на следующих предположениях:

Внутренние цены на газ возрастут ниже ожиданий менеджмента "Нафтогаза" – на 9%.

Сумма ежегодных дивидендов государству в течение 2018-21 гг. составит 25 млрд грн.

Курс гривни в 2019 году девальвирует до 30,7 грн/долл. с 27,4 грн/долл. в 2018 году, в 2020 году – до 32,3 грн/долл.. Отметим, при этом Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец 2018 года на уровне 29,5 грн за доллар.

на уровне 29,5 грн за доллар. "Нафтогазу" не удастся взыскать денежные средства по итогам Стокгольмского арбитража с "Газпромом". При этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев недавно заявил, что "Газпром" может начать платить по решению Стокгольмского арбитража уже в 2019 году .

глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев недавно заявил, что . Разделение НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности (анбандлинг) возможно с 2020 года.

"Нафтогаз Украины" с 5 ноября проводит серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов. Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины 24 октября одобрил выпуск "Нафтогазом Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до 1 млрд долларов.

Вырученные средства холдинг планирует направить, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Отметим, в конце 2017 года главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на 1 млрд долларов.

В середине июля 2018 года "Нафтогаз" объявил тендер на присвоение кредитного рейтинга для планируемого размещения еврооблигаций. Согласно сообщению в системе закупок ProZorro, контракт на почти 30,7 млн грн между "Нафтогазом" и юридической фирмой Freshfields Bruckhaus Deringer (Великобритания) был подписан 23 июля 2018 года.

А недавно глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал, что за три года в поддержку реформы корпоративного управления "Нафтогаз" планирует подготовить себя к IPO (Initial Public Offering) – первой публичной продаже акций неограниченному кругу лиц.