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В государственный Укргазбанк входит международный инвестор

17 октября, 13:59

В Минфине Украины озвучили сроки подписания соглашения

Фото: Укргазбанк

Фото: Укргазбанк

До конца 2019 года будет подписано соглашение о вхождение Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал государственного Укргазбанка, процедура приватизации которого началась в феврале. Такой прогноз обнародовала пресс-служба Министерства финансов после встречи украинской делегации в США с командой IFC. Международная финкорпорация является структурой Всемирного банка.

"Делегация Минфина во главе с Оксаной Маркаровой и министр экономики Тимофей Милованов встретились в Вашингтоне с командой IFC. Обсудили прогресс в подписании соглашения о вхождении IFC в капитал Укргазбанка, которое, как ожидается, будет подписано до конца этого года. IFC высоко оценила результаты работы Укргазбанка, который снизил долю NPLs (просроченных кредитов. – Ред.) до уровня 10%, что стало возможным благодаря успешному внедрению реформы корпоративного управления", – говорится в сообщении Минфина.

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Также представители правительства и IFC обсудили развитие концессий в Украине и приватизацию госимущества.

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Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Также новости "Сегодня" рассказывали о снижении ставок по депозитам в украинских банках. Узнавайте подробности из сюжета:

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приватизация банки инвесторы Минфин Укргазбанк IFC

Источник: Сегодня

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