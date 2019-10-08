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В Кабмине улучшили прогноз по курсу гривни

8 октября, 16:35

Эксперты обновили консенсус-прогноз на 2019 и 2020 годы

/ Фото: пресс-центр НБУ

Обменный курс гривни к доллару в среднем за 2019 год составит 26,3 грн за доллар. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе экспертов государственных и негосударственных институций, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Они также ожидают, что по итогам 2020 года доллар будет стоить 27,3 грн.

В министерстве напомнили, что ранее эксперты прогнозировали курс гривни к доллару на 2019 год на уровне 28 грн, а на следующий – 29,18 грн.

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Новости "Сегодня" писали, что, по мнению финансовых аналитиков, реальный курс на конец 2019 будет отличаться от "бюджетного". В госбюджете на этот год он прописан на уровне 29,4 грн за доллар.

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Доллар длительное время дешевел, однако с октября начал существенно дорожать: 1 октября официальный курс "зеленого" был на отметке 24,20 грн, а на 9 октября рассчитан на уровне 24,71 грн.

НБУ на прошлой неделе возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов.

При этом украинцам стоит быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках – есть высокий риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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