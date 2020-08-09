Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографика

9 августа, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк рассказал о динамике денежных переводов

Объем денежных переводов в Украину снижается, из страны, наоборот, высылают все больше средств. Так, с начала 2020 года по июнь из Украины за границу через системы перевода средств направили 212 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы возросли на 26,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Реклама

Лидером по исходящим операциям оказалась Россия – туда направляют 33% общего потока. Далее идут Грузия – 12%, Азербайджан – 5%, Турция – 4%, Польша – 4%.

При этом в Украину за этот же период через системы перевода средств направили 1187 млн долларов. В том числе из США – 18%, из Италии – 14%, из Израиля – 12%, с территории России – 7%, из Германии – 6%.

В тренде
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет
Реклама

Читайте также: Рада хочет изменить закон о денежных переводах: что предлагают

По предварительным оценкам НБУ, в январе-июне 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами составлял в Украину из-за границы – 5365 млн долларов, из Украины за границу – 246 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что с украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Поводом для разработки такого документа стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

Как известно, по оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ Россия заробитчане Украина переводы денежные переводы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Украина теряет деньги заробитчан: данные Нацбанка
Украина теряет деньги заробитчан: данные НацбанкаЭкономика
В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографика
В какие страны украинцы шлют больше всего денег: инфографикаФинансы
"Курс доллара может переписать максимумы": эксперт о рисках для гривниФинансы
Курс под давлением: эксперт объяснил ситуацию с долларом
Курс под давлением: эксперт объяснил ситуацию с долларомФинансы
Доллар и евро заметно подорожали: курс Нацбанка
Доллар и евро заметно подорожали: курс НацбанкаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять