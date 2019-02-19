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В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия

Сегодня, 10:20

Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр

Фото: пресс-центр НБУ
В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg Финансы Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр

Национальный банк Украины (НБУ) с 22 февраля вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это делается ... для замены изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала", – отметили в НБУ.

Подчеркивается, что банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

К слову, съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы Центрального хранилища Нацбанка, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения старых банкнот. Кассир вкладывает деньги в специальную машину – и именно она определяет, какая из купюр еще продолжит свою жизнь. Изношенные банкноты уничтожаются автоматически:

Напомним, осенью-2018 года в Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен. По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. Банкноту номиналом 500 гривен Нацбанк обновил в 2015 году, а в обращение она вышла в апреле 2016 года.

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Тег НБУ, банкноты, купюры, банкнота, купюра, 500 грн, Смолий

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