В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия
Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр
Национальный банк Украины (НБУ) с 22 февраля вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
"Это делается ... для замены изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала", – отметили в НБУ.
Подчеркивается, что банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 грн образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.
К слову, съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы Центрального хранилища Нацбанка, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения старых банкнот. Кассир вкладывает деньги в специальную машину – и именно она определяет, какая из купюр еще продолжит свою жизнь. Изношенные банкноты уничтожаются автоматически:
Напомним, осенью-2018 года в Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен. По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. Банкноту номиналом 500 гривен Нацбанк обновил в 2015 году, а в обращение она вышла в апреле 2016 года.
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