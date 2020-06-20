В Крыму сокращается число банков: на что влияют санкции

Санкции ЕС ощутимо давят на экономику России и на ее возможности содержать Крым

После того, как европейские власти продлили санкционный режим для России из-за ее агрессии против Украины, Центробанк РФ утвердил изменения в план санации двух банков, работающих в оккупированном Крыму. Теперь они будут объединены со своими санаторами.

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Согласно обновленному плану ЦБ РФ, к "Генбанку" будет присоединен "Собинбанк", входящий в группу банка "Россия" (санатор "Генбанка"), который одним из первых попал под санкции ЕС и США.

В свою очередь "Севастопольский Морской банк" будет докапитализирован за счет 10-летних займов ЦБ РФ на 740,9 млн рублей, а позже присоединен к своему санатору – крымскому "Российскому национальному коммерческому банку" (РНКБ). РНКБ также пребывает под санкциями ЕС и США с 2014 года после аннексии Крыма Россией.

Напомним, российские банки до сих пор не работают в оккупированном Крыму из-за угрозы международных санкций.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительства стран – членов ЕС решили еще на полгода продлить действие секторальных санкций. Этот вид ограничений и запретов связан с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

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В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в последнее время Россия пыталась избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы.

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