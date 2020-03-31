В марте клиенты доверили почти 1 млрд грн своих сбережений государственному Укргазбанку

Укргазбанк предлагает широкий выбор депозитных программ, как с возможностью получения процентов ежемесячно, так и в конце срока

Украинцы неизменно выбирают государственный Укргазбанк, чтобы надежно хранить и приумножать свои доходы, особенно в период карантина, когда вынуждены оставаться дома. Так, в марте на депозитах банка новые клиенты разместили почти 1 млрд грн своих сбережений, что свидетельствует о неизменно высоком уровне доверия к Укргазбанку. Об этом говорится на сайте банка.

"Надежное хранение, а главное – приумножение средств, пока едва ли не самый актуальный вопрос для украинцев. В период действия ограничительных мероприятий в стране, многие временно и вынужденно остаются дома, чтобы уберечься от вируса. Но деньги должны работать постоянно, а тем более сейчас. Поэтому пока украинцы на карантине, их деньги будут работать в надежном государственном банке. К тому же депозиты в Укргазбанке можно пополнить или пролонгировать без визитов в отделения через Контакт-центр в режиме 24/7, то есть не выходя из дома и не рискуя своим здоровьем", – отметил председатель правления Кирилл Шевченко.

Укргазбанк предлагает широкий выбор депозитных программ, как с возможностью получения процентов ежемесячно, так и в конце срока. Например, клиентам, которые хотят иметь доступ к своим средствам в любое время – депозитную карту "Про-запас", как в национальной, так и в иностранной валюте. Карта позволит меньше контактировать с наличными, которые являются источником распространения бактерий, и иметь постоянный доступ к собственным финансам в режиме 24/7.

Напоминаем, что меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, не влияют на возможность клиентов пользоваться средствами. Вкладчики Укргазбанка обслуживаются в обычном режиме, средства можно получить в соответствии с условиями договора.

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