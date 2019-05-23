В Минфине раскрыли данные о прибыльности госбанков

В Министерстве подвели итоги первого квартала 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

Чистая прибыль государственных банков – ПриватБанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – в январе-марте 2019 года составила 8,1 млрд грн. Об этом 23 мая информирует пресс-служба Министерства финансов.

"По итогам первого квартала текущего года банки государственного сектора были прибыльными... Продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%", – сказано в сообщении.

По данным Минфина, за три месяца средства физических лиц выросли на 3,4 млрд грн (+1%), а средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений – на 2,4 млрд грн (+1%).

Ранее Нацбанк сообщал, что прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам года платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз она была прибыльной в 2013 году, тогда она составила 1,4 млрд грн.

При этом прибыль четырех государственных банков в прошлом году достигла 13,53 млрд грн.

В марте украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте:

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