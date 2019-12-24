В Минфине рассказали о триллионном госдолге Украины: подробности

Повторяющийся вещий сон принес мужчине целое состояние / Фото: Depositphotos

В ноябре 2019 года государственный долг Украины достиг почти 83 млрд долларов. При этом сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте почти на 55 млрд грн. Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства финансов 24 декабря.

"Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2019 года вырос на 1,2% и составил 1 990,78 млрд грн, или 82,83 млрд долларов", – заявили там.

По данным ведомства, за месяц сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 54,82 млрд грн (2,67%), а в долларовом эквиваленте выросла на 0,99 млрд долларов.

По состоянию на 30 ноября внешний долг составил 1 165,25 млрд грн (58,53% от общей суммы долга), или 48,48 млрд долларов, внутренний долг – 825, 52 млрд грн (41,47%), или 34,35 млрд долларов.

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Государственный долг Украины составлял 1 750,36 млрд грн (87,92% от общей суммы долга), или 72,82 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 240,41 млрд грн (12,08%), или 10 млрд долларов.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению госдолга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию – 16,8 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого года и на весь следующий год. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов.

Мы сообщали, что, по мнению эксперта, ключевым фактором для стабильности гривни является ситуация на востоке страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Госбюджет на 2020 год рассчитан исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прирост реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/долл., а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/долл.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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