В мире рекордно взлетели цены на золото

Цены на золото на мировых 9 апреля достигали максимальных отметок с конца 2012 года на фоне снижения курса доллара США из-за действий американского центробанка. Так, Федеральная резервная система (ФРС) США, которая ранее снизила ставку почти до нуля, теперь обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике 2,3 трлн долларов на фоне пандемии коронавируса.

"Рынок наводнен деньгами центральных банков по всему миру, что в это крайне неопределенное время взвинчивает цены на золото", – объяснил MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Июньские контракты на золото на Comex дорожали до 1744,6 доллара за унцию, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%. Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% – до 15,895 за унцию. На этой неделе оно подорожало на 8,7%.

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Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла 749,6 доллара за унцию, июньские контракты на палладий подорожали на 0,5% – до 2105 доллара за унцию. Между тем индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,56%.

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Сегодня, 10 апреля, в преддверии Пасхи, большинство бирж в западных странах не работают.

Напомним, цены на золото – безопасное прибежище инвесторов во время смуты – начали стремительно расти с самого начала коронавирусного кризиса. В целом ожидается, что мировой ВВП из-за коронавируса рискует потерять 5 трлн долларов. Последствия пандемии мир будет "разгребать" в течение двух лет, считают на Уолл-стрит.

Из-за коронавируса по состоянию на конец марта в США уже остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. О том, что делать в такой ситуации Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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