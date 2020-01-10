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В Нацбанке объяснили необычную ситуацию с курсом доллара

10 января, 14:45

Глава НБУ объяснил, почему гривня сильно укрепилась в 2019 году

/ Фото: Pexels

Заметное укрепление гривни в 2019 году было непредсказуемым. Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в интервью проекту KRYM. Он объяснил, что предложение иностранной валюты на рынке в Украине в конце 2019 года было высоким, что и повлияло на ее стоимость.

"Предложение валюты на рынке в 2019 году было неожиданным не только для Национального банка, но и для всех. Если в 2017 году мы выкупили с рыка 1,3 млрд, в 2018-м – 1,4 млрд, то в этом году – почти 8 млрд. При таком предложении валюты гривня не может девальвировать, она была вынуждена укрепляться. <...> Также способствовали настроения наших экспортеров, которые имея оборотные средства не всегда всю [валютную] выручку вовремя возвращали. И то, что происходит в ноябре-декабря – этот приток валюты – мы получили в результате неправильных ожиданий в середине или начале года", - рассказал Смолий.

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При этом в Нацбанке не ожидают, что курс доллара сильно вырастет в 2020 году.

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"Говорить о том, ожидать ли существенного ослабления гривны в будущие периоды, видимо, не нужно", - сказал Смолий и объяснил, что гривню поддержат инвестиции иностранцев в ценные бумаги правительства, которые составили 4 млрд долларов за год.

Напомним, после Нового года в Украине заметно подорожал доллар. Так, официальный курс 10 января поднялся выше психологической отметки в 24 гривни и составит 24,12 грн/долл. С первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 43 копейки, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 83 копейки.

К слову, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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