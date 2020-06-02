В Нацбанке перечислили несколько условий для недорогой ипотеки: что надо сделать

В НБУ рассказали о том, как связана ипотека, учетная ставка, курс гривни, инфляция и смягчение карантина

Если Национальному банку не придется повысить учетную ставку, а до конца второго квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года могут запустить ипотеку. Об этом в интервью FinClub рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу второго квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", – отметила Рожкова.

Кроме того, в случае если банки правильно построят свою процентную политику, цена ресурса может до конца года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью.

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Еще банковскому сектору предстоит решить ряд юридических вопросов, например относительно моратория на взыскание валютной ипотеки.

"Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не будет запущена", – акцентировала Рожкова.

При этом запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому Нацбанк продолжает работать с банками – по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабмином.

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Как известно, за 10 лет ипотеки украинцы переплачивают более миллиона гривен – в нашей стране она очень дорогая.

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Возобновление ипотечного кредитования тесно связано со снижением учетной ставки НБУ. А регулятор недавно сообщил, что будет вынужден повысить ее, если не удастся сдержать инфляцию в пределах 6%.

Сайт "Сегодня" писал о том, что цены на продукты в Украине растут. Пока не помогает даже госрегулирование – продукты первой необходимости и медикаменты дорожают или вырастут в цене в самое ближайшее время, что, возможно, вынудит НБУ пересмотреть свои планы по снижению учетной ставки и отсрочит введение активного ипотечного кредитования.

Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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