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В Нацбанке подвели итоги недели: что сделано для борьбы с пандемией

3 апреля, 19:39

Виктория Подолянец

Появились детали о кредитных каникулах для бизнеса. Проценты продолжают начислять

Ажиотаж на валютном рынке утих, банки продолжают работать для украинцев и бизнеса, а также постепенно вводят кредитные каникулы. Так итоги недели охарактеризовал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"В начале карантина спрос на валюту вырос более чем вдвое. Поэтому Национальный банк участвовал в торгах и сглаживал колебания курса, чтобы нервозность не росла. Сейчас спрос вернулся к тому уровню, что был перед карантином. И НБУ уже не продает валюту, а также покупает ее в резервы", – отметил Чурий.

По его словам, работает около 75% отделений банков и 95% банкоматов. При этом банки совершенствуют свои онлайн-приложения, чтобы украинцы и бизнес могли проводить все операции онлайн без риска для здоровья.

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Банки уже постепенно вводят кредитные каникулы для клиентов, как это рекомендовал НБУ. Прежде всего – для граждан и малого и среднего бизнеса. Каникулы для небольшого бизнеса уже объявило около 10 крупных украинских банка. Для розничных заемщиков – несколько меньше. Банки собирают от клиентов заявки, а некоторые даже оформили ряду клиентов кредитные каникулы.

В тренде
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"Мы видим, что банки предлагают гражданам различные подходы к кредитным каникулам. Каникулы по уплате тела кредита позволяют не выплачивать собственно заем, но требуют платить проценты. Отсрочка и по процентам, и по телу, при этом проценты продолжают начислять, хотя уплата начнется после карантина", – рассказал Чурий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что валютный рынок в Украине успокоился благодаря новостям о принятии законов, которые нужны для старта новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

О том, почему из украинских банков исчезли наличные доллары, ранее рассказывали новости "Сегодня":

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доллар НБУ кредиты

Источник: Сегодня

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