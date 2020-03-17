В Нацбанке рассказали, как работает банковская система: подробности

Банковская система Украины работает в обычном режиме и обладает достаточным объемом средств для обслуживания клиентов и выполнения всех операций. Такое заявление сделала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на брифинге.

По ее словам, все меры, которые принимает сегодня правительство и органы местной власти, направлены в первую очередь на ограничение физических контактов для недопущения распространения коронавируса.

"Эти меры никак не связаны с состоянием банковской системы. Банковская система сегодня работает в обычном режиме, абсолютно ликвидна, имеет достаточно капитала и достаточно средств, чтобы обслуживать клиентов, выполняя все операции", – сказала Рожкова.

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При этом она призвала клиентов банков по возможности воздержаться от посещения банковских отделений для сохранения здоровья, используя дистанционные сервисы, поскольку купюры могут способствовать распространению вируса.

"Есть определенные сложности с наличием наличного доллара, но это связано лишь с тем, что наличную иностранную валюту банковский сектор до мероприятияй, связанных с карантином, завозил самолетами из-за границы. Сейчас перевозки приостановлены не только в Украине, но и в других странах, поэтому есть временные осложнения. Мы сейчас с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, чтобы наладить другую систему доставки наличной иностранной валюты в Украину. Не паникуйте, просто подождите", – сказала Рожкова.

В тренде Курсы доллара и евро значительно увеличились

От банков Нацбанк требует усиления работы своих контактных центров и снижения тарифов на безналичные расчеты для населения. Регулятор также рекомендует банкам начинать переговоры с бизнесом о реструктуризации задолженности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины ослабил ряд требований к банкам для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией COVID-19.

Напомним, в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать.

А новости "Сегодня" подробно рассказывал о том, как будет происходить процесс обеззараживания купюр.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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