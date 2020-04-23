В Нацбанке рассказали о ценах в Украине: инфляция ниже, чем ожидалось

Регулятор пояснил, почему цены в Украине не взлетели из-за пандемии

Инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий. Такое заявление сделали в Национальном банке Украины (НБУ).

В марте рост потребительских цен в годовом измерении замедлился до 2,3%.

"Рост цен сдерживали прежде всего три фактора: удешевление энергоносителей на мировых рынках, отображение остаточных эффектов прошлогоднего укрепления гривны, а также увеличение предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили обратное давление на цены со стороны мартовского ослабление гривны и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мероприятий", – рассказали в Нацбанке.

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По предварительным данным онлайн-мониторинга НБУ, инфляция в апреле также будет оставаться низкой. Повышенный спрос на товары первой необходимости и ажиотаж на валютном рынке, вызванный психологическими факторами, достаточно быстро иссякли.

"Поэтому цены на большинство продуктов питания и лекарства, которые выросли во время первых недель карантина, в течение последних недель снижались", – пояснили в НБУ.

Там прогнозируют, что инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Монетарные и фискальные меры по поддержке экономики не станут этому помехой, – говорят в Нацбанке.

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И добавляют, что в последующие месяцы инфляция может умеренно ускориться и на конец 2020 года составить 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона.

"Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина", – отмечают в НБУ.

В тренде В Украине снизили цену на газ для населения

Помимо того, инфляцию будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители.

При этом в НБУ рассказали о факторах, которые могут изменить прогнозные показатели инфляции и разогнать ее в негативном для потребителей направлении.

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"Ускорение инфляции с текущих показателей может случиться, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны", – уверены в Нацбанке.

В целом же, там полагают, что в первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем.

"Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановление экономической активности", – считают в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины снизил учетную ставку с действовавших с 13 марта года 10% годовых до 8%.

Напомним, ранее в НБУ отказались включать печатный станок. Как объяснил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, эмиссия гривни в нынешних условиях приведет к инфляции и девальвации, а пополнить бюджет страны в кризис помогут другие инструменты – например, внешние заимствования.

Видео: НБУ

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