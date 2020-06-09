В Нацбанке рассказали, сколько в Украине денег

В Украине стало больше денег - денежная масса в мае 2020 года возросла на 2,2%

Денежная масса в Украине в мае 2020 года возросла на 2,2% – до 1 трлн 579,322 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 1,5% – до 519,651 млрд грн.

При этом объем наличности вне банков в Украине за май вырос на 4% – до 435,14 млрд грн.

Реклама

В целом с начала года объем наличности вне банков вырос на 13,2%.

Объем денежной массы вырос на 2,2% за май и на 9,8% с начала года – до 1,579 трлн грн.

Объем денежной базы вырос на 1,5% за май и на 8,8% с начала года – до 519,7 млрд грн.

В тренде Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами

В прошлом году объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% – до 385 млрд грн.

Реклама

Объем денежной массы за 2019 год вырос на 12,3% – до 1,435 трлн грн, денежной базы – на 9,6%, до 477 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ упрощает для держателей банковских карточек получение наличных прямо через кассы магазинов. Новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2020 года, сообщила пресс-служба НБУ. Речь идет о получении "живых" денег в кассах торговых предприятий, а также предприятий сферы общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.

Напомним, с 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными, а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. грн. Подробнее о том, что изменилось для рядовых граждан, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама