В Нацбанке рассказали, сколько валюты купили и продали в апреле

Больше всего валюты на межбанке НБУ приобрел в период с 6 по 10 апреля

В Украине, где перед майскими праздниками подешевел доллар, за апрель 2020 года Национальный банк купил на межбанке 723,3 млн долларов, а продал за тот же период 44,5 млн долларов. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Согласно данным НБУ, в период с 27 по 30 апреля регулятор купил по единому курсу на межбанке 115,5 млн долларов, что в четыре раза больше, чем неделей ранее. На этой неделе центробанк только покупал валюту.

Больше всего валюты на межбанке НБУ приобрел в период с 6 по 10 апреля – 327,7 млн и только на той неделе он продавал валюту (44,5 млн долларов).

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Напомним, в марте Нацбанк израсходовал на поддержку гривни во время краткосрочной валютной паники 2,2 млрд долларов.

В целом с начала года НБУ купил в резервы 2,069 млрд долларов, продал – 2,793 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в ближайшее время гривня, по прогнозу руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, останется выше психологической отметки 27 гривен. Эксперт полагает, что такая динамика наблюдается после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, которым он отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

По мнению старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, на курс гривни повлияло ожидание новой сделки с Международным валютным фондом. А разнонаправленные и незначительные колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о том, что курс нашел свое временное равновесие на текущих отметках, и значительно сдвинуть его в ту или иную сторону может лишь появление новой информации.

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О том, какова позиция НБУ по этому вопросу эмиссии гривни для наполнения госбюджета, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

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