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В Нацбанке увидели стабилизацию курса доллара

3 апреля, 15:06

Ксения Капустинская

Повышенный спрос на валюту прекратился, отметил Чурий

Валютный рынок в Украине успокоился благодаря новостям о принятии законов, которые нужны для старта новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). При этом спрос на иностранную валюту снизился до докризисного уровня, заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"С 10 марта мы имели значительный спрос на иностранную валюту. Мы видели, что ежедневные объемы спроса выросли более чем вдвое. <...> [Сейчас] спрос значительно снизился и вышел на те показатели среднедневного спроса, которые мы имели до разворачивания кризисных явлений", – сказал Чурий.

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Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о рынке земли и одобрила в первом чтении закон о банковском регулировании. По словам Чурия, после принятия этих законов ситуация на валютном рынке начала уравновешиваться, и Нацбанк уже не продает, а покупает валюту. Например 2 апреля НБУ выкупил 34 млн долларов.

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Кроме того, на фоне нехватки в отделениях банков наличной валюты НБУ провел и очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и удовлетворил заявки 11 банков на сумму 241,5 млн долларов. В ближайшее время эти наличные средства окажутся в банковских отделениях и пойдут на удовлетворение отложенного спроса.

О том, почему из украинских банков исчезли наличные доллары, ранее рассказывали новости "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ валюта курс доллара МВФ валютный рынок Олег Чурий

Источник: УНИАН

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