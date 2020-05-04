В НБУ объяснили, как курс доллара влияет на цены в Украине

Влияние курса гривни к доллару на цены в Украине может отличаться в периоды девальвации и ревальвации. Ослабление гривни имеет более значительный эффект на ценовую стабильность. Речь об этом идет в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, влияние курсовых колебаний на ценовую стабильность почти в полном объеме ощущается через шесть месяцев. При этом НБУ обращает внимание на несколько наблюдений. Так, в случае чрезмерных девальвационных процессов, как, например, в феврале-апреле 2015 года, эффект переноса возрастает.

Кроме того, инфляционные ожидания, которые в Украине сильно зависят от курсовой динамики, могут быть одним из факторов асимметричности и нелинейности механизма переноса. Например, в условиях девальвационных ожиданий фактическая ревальвация гривни может не иметь заметного влияния на снижение цен.

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"Таким образом, НБУ нужно сохранять присутствие на валютном рынке, чтобы сглаживать чрезмерную волатильность и не давать курсовым колебаниям чрезмерно влиять на ценовую стабильность", – резюмировали в НБУ.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что в марте-апреле 2020 года инфляция оказалась ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантинных мероприятий. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Кроме того, Нацбанк отказался включать печатный станок. Как объяснил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, эмиссия гривни в нынешних условиях приведет к инфляции и девальвации, а пополнить бюджет страны в кризис помогут другие инструменты – например, внешние заимствования.

Видео: НБУ

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