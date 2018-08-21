В НБУ объяснили, почему "скачет" курс гривни

Для сглаживания сезонных и психологических колебаний курса нацвалюты Нацбанк на прошлой неделе продал на межбанке 215 млн долларов

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб 21 августа объяснил, почему курс гривни "скачет" от укрепления к обесцениванию, и что делает Нацбанк для сглаживания таких колебаний, передает пресс-служба НБУ.

"Сейчас фундаментальных причин для обесценивания гривни нет. Укрепление курса гривни, которое наблюдается со второй половины дня пятницы после периода ее обесценения, свидетельствует именно об этом", – отметил замглавы Нацбанка.

В период девальвационного давления на курс гривни предложение валюты на межбанковском рынке оставалось значительным благодаря довольно высоким ценам на товары украинского экспорта (металлы и зерновые), а также благодаря увеличению объемов экспорта.

"В то же время дисбаланс на рынке был обусловлен преимущественно увеличением спроса на валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. Так, на спросе на валюту сказалось сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.), что является следствием роста доходов населения", – объяснил Сологуб.

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Кроме того, на курс нацвалюты повлияли и негативные ожидания, которые уже традиционно формируются накануне осени. Под действием этого психологического давления уменьшилось предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказалось на операциях банков на межбанковском валютном рынке.

"Зато сейчас мы видим другую ситуацию – со второй половины дня пятницы курс укрепляется... В частности, укреплению гривни способствует тот факт, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей. Кроме того, можно говорить, что за предыдущие недели бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, и отложенного спроса пока нет", – рассказали в НБУ.

Как следствие, предложение валюты на рынке вновь превысило спрос, и это даже позволило Национальному банку в понедельник выкупить избыток предложения валюты в объеме примерно 17 млн долл. США для пополнения международных резервов.

"Это не значит, что Национальный банк сдерживает укрепление гривни. Если факторы, которые сложились в экономике, которые обусловливают давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в нужном направлении, и Национальный банк этому движению не противодействует", – подчеркнул Сологуб.

В НБУ напомнили, что задача центробанка – не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции.

Для этого в периоды слишком существенных колебаний НБУ продает валюту, а при наличии избыточного предложения – выкупает ее в незначительных объемах.

"Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны. Так, для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, который образовался под действием определенных факторов, на прошлой неделе Национальный банк ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего за прошедшую неделю Национальный банк при валютных интервенциях продал 215 млн долларов США, а с начала третьего квартала – примерно 500 млн долларов США", – рассказал замглавы центробанка.

Сологуб заверил, что Нацбанк продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса нацвалюты.

Ранее замглавы Нацбанка Олег Чурий уже называл причины резкого подорожания доллара. Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.

Кроме того, по словам экспертов, девальвацию нацвалют на развивающихся рынках, в том числе в Украине усилил недавний обвал турецкой лиры, хотя в НБУ подчеркивали, что влияние этого фактора на на нашу страну довольно ограничено и может проявиться только в долгосрочной перспективе.