В НБУ объяснили, зачем Украине закон о валюте

Принятие разработанного Национальным банком Украины (НБУ) проекта закона "О валюте" будет будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в страну. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

"Мы считаем, что принятие этого закона, безусловно, будет содействовать такому притоку (инвестиций – Ред.), поскольку мы, прежде всего, приведем наше законодательство к европейским нормам, оно будет полностью соответствовать этим принципам и это будет свидетельствовать о том, что мы, в конце концов, идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – рассказал Чурий.

Замглавы НБУ также сообщил, что вступление в силу закона о валюте не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке.

"Относительно его влияния на платежный баланс – у нас есть наш параллельный процесс, валютная либерализация. Безусловно, это не должно повлиять негативным образом на ситуацию на рынке, поскольку при снятии ограничений мы будем руководствоваться также нашим планом относительно проведения валютной либерализации. В то же время, в случае принятия этого закона, мы сможем сразу снять нормы, которые негативно влияют на бизнес-климат. То есть, после принятия этого закона, думаю, ситуация намного улучшится с точки зрения эффективности валютного законодательства, с одной стороны, а с другой стороны, не будет какого-либо негативного влияния на ситуация на рынке", – отметил Чурий.

Напомним, Национальный банк планирует постепенно отменить все валютные ограничения в Украине. В частности, для этого НБУ разрабатывает законопроект "О валюте". Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.

Ранее Нацбанк уже снял валютные ограничения для депозитов. С 23 августа 2017 года физические лица могут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме. Также в апреле-2017 НБУ существенно смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, лимит на покупку физлицами наличной валюты вырос до 150 тыс. грн (в эквиваленте) в сутки в одни руки. Это в 12 раз больше, чем раньше, когда ограничение составляло 12 тыс. грн

Большая часть валютных ограничений была введена в Украине 2014-2015 годах во время рекордной девальвации гривни.