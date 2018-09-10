В НБУ подсчитали, сколько валюты присылают заробитчане в Украину

Сегодня, 08:12

Глава Нацбанка озвучил прогноз на конец 2018 года

Фото: Tim Shaw
Фото: Tim Shaw

Объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в январе-июле 2018 года составил 6,35 млрд долларов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

При этом в НБУ ожидают, что до конца года эта цифра вырастет почти вдвое.

"Мы прогнозируем, что до конца года Украина получит от заробитчан более 11 млрд долларов, за семь месяцев цифра, по нашей информации, составляет 6,35 млрд долларов в эквиваленте", – сказал Смолий.

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Напомним, объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае 2018 года вырос на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 4,5 млрд долларов.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают украинские заробитчане в Польше. Оказалось, что половину зарплаты им приходится тратить на месте – на жилье и еду.

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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