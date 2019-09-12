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В НБУ подвели итоги первой встречи с миссией МВФ

12 сентября, 21:08

Со стороны Нацбанка в переговорах участвовали Смолий, Рожкова и Чурий

Переговоры между руководством НБУ и миссией МВФ. Фото: НБУ / Facebook

Переговоры между руководством НБУ и миссией МВФ. Фото: НБУ / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) начали совместную работу над новой программой сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на странице в Facebook по итогам первой встречи руководства НБУ с миссией МВФ.

Во встрече приняли участие председатель Нацбанка Яков Смолий, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель председателя регулятора Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом.

В ходе встречи Смолий подчеркнул, что сотрудничество с фондом является крайне важным для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине.

"Прежде всего потому, что это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики. Также сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию", – сообщает пресс-служба НБУ.

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В свою очередь, по данным регулятора, представители МВФ выразили намерение продолжать конструктивный диалог по новой программе сотрудничества.

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Новости "Сегодня" писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а сегодня, как сообщили уже в самом фонде, она приступила к работе. По разным данным, миссия будет находится в Украине до 24-26 сентября. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

Текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. В МВФ заявили, что вернутся в Киев после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

В июне министр финансов Оксана Маркарова подчеркнула, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава НБУ Яков Смолий:

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НБУ МВФ миссия МВФ Смолий

Источник: Сегодня

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