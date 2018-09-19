В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

Сегодня, 16:17

Реальный  курс гривни зависит не от госбюджета, пояснил Данилишин

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Заложенный в бюджете-2019 курс доллара на уровне 29,4 грн является техническим – на его основе рассчитана доходная часть госбюджета. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Расчеты бюджета осуществлены с использованием прогнозного (технического показателя) курса на конец года. В проекте отмечается, что в текущем году обменный курс гривни оставался относительно стабильным с сезонными колебаниями – 26,8 грн за доллар в среднем за январь-август 2018 года. Указанный показатель является сугубо техническим для расчета доходной части государственного бюджета на 2019 год", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что курс гривни определяет рынок. Курс зависит непосредственно от предложения валюты со стороны экспортеров и других продавцов валюты и спроса на валюту со стороны импортеров и других покупателей валюты.

"В таких условиях Национальный банк не может брать на себя обязательства обеспечить курс гривни на определенной отметке. Поэтому, чтобы предотвратить создание иллюзорных курсовых ориентиров для населения, бизнеса и других участников рынка, НБУ официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни", – добавил глава Совета НБУ.

Напомним,  проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  

Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 

Также вырастут социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.
доллар, НБУ, бюджет, курс, госбюджет, Данилишин, курс доллара, бюджет-2019

Вы сейчас просматриваете новость "В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Pixabay

В Украине вырос курс доллара и евро

Сегодня, 08:28

Национальный банк обновил официальный курс гривни

Экономика

Смета. С 1 января вырастет минзарплата, с марта — минимальная пенсия

Каким будет бюджет на 2019 год: возьмут в долг и добавят врачам

Сегодня, 06:52

Кабмин запланировал доходов и расходов более чем триллион гривен
Загрузка...

Бизнес

Фото: Pixabay

Украинский бизнес ждет доллара по 30 гривен

Вчера, 15:05

Предприниматели рассчитывают на развитие бизнеса, но не планируют масштабных инвестиций

Экономика

Фото: flickr.com

Бюджет-2019: новый вид соцпомощи и улучшение жизни на 2%

Вчера, 08:00

Рост социальных стандартов впервые опередит инфляцию
Загрузка...