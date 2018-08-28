В НБУ раскрыли серьезную причину "скачков" курса доллара

Чурий объяснил, что скрывается в статистике под видом спроса и предложения со стороны населения

Одним из факторов, которые заметно влияют на курс гривни на межбанке, является существование "черного рынка" агробизнеса. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Я хотел бы сказать об одном факторе, который сильно влияет на наличный рынок. Мы [соответствующий спрос/предложение] формально называем "населением", но мы понимаем, что населения там не так много. Тогда как определяющее влияние оказывает так называемый "черный рынок" агробизнеса", - сказал Чурий.

Он объяснил, что это фермерские и агрохозяйства, которые не являются или частично являются частью национальной экономики и полностью работают за наличную иностранную валюту. По оценкам участников валютного рынка, доля этого сектора составляет порядка 25-30%.

"Это полностью "черная" экономика, которая работает за наличный доллар, и мы четко видели ее влияние в июле месяце, когда банки из нетто покупателей иностранной валюты стали нетто продавцами, это совпало с началом сельскохозяйственного сезона", – сказал он.

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В середине зимы, отметил Чурий, когда начинается посевная компания, этот теневой сектор начинает продавать валюту, создавая предложение.

"То есть, возникает сезонное колебание", – сказал Чурий.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:

В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.