В НБУ рассказали, какие купюры подделывают чаще всего

Сегодня, 16:29

Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен

Фальшивок стало больше. Фото: Politeka
Фальшивок стало больше. Фото: Politeka

В Украине чаще всего подделывают купюры номиналом 500 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты", – говорится в сообщении.

Как отмечается, доля фальшивок номиналом 100 грн в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась до 17% с 21%, номиналом 50 грн – до 13% с 26%, номиналом 200 грн – до 7% с 9%. Остальную, несущественную долю, составили другие номиналы.

Большинство изъятых фальшивых банкнот – 81% – изготовлены с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности, струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% фальшивок напечатаны полиграфическим способом.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и т.п.. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

В НБУ сообщают, что количество изъятых из обращения в банковской системе Украины фальшивых банкнот гривни в 2017 году составило 0,00036% общего количества наличности, находящейся в денежном обращении.

"На один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. подделок, тогда как в 2016 году – около 2,8 шт., в 2015 году – 2,7 шт., в 2014 году – 3 шт., в 2013 году – 3,5 шт.", – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что фальшивые деньги появились даже в банкоматах.
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"Сегодня"

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