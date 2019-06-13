В НБУ заявили о новой попытке через суд сместить Рожкову

Регулятор получил соответствующее письмо от физического лица

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) получил уведомление об очередной попытке запретить первому заместителю председателя регулятора Екатерине Рожковой исполнять свои обязанности. Об этом 13 июня информирует пресс-служба Нацбанка.

Письмо поступило от физического лица. В нем говорится, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой "участвовать в заседаниях правления и исполнять возложенные на нее должностные обязанности".

В пресс-службе добавили, что инициалы физлица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, однако в Едином госреестре судебных решений такое определение отсутствует.

"Согласно процессуальному кодексу, определение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после его получения. Однако пока мы и не получали, и не присутствовали при вынесении какого-либо определения о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия", – заявил глава Управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, сейчас регулятор не может утверждать, что информация соответствует действительности, однако если это так, НБУ обжалует решение суда в предусмотренном законом порядке.

"Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", – заключил Григорчук.

В НБУ напомнили, что в 2018 году двое народных депутатов пытались пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий, но 15 мая прошлого года Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность исполнять ею своих должностных обязанностей, а Тернопольский горрайонный суд отказал в открытии производства по делу. Недавно с аналогичным требованием в Окружной админсуд Киева обратился еще один нардеп.

Ранее в НБУ напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя Нацбанка. Сейчас эту должность занимает Яков Смолий. Он возглавил регулятор 15 марта 2018 года.

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