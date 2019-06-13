В НБУ заявили о новой попытке через суд сместить Рожкову
Регулятор получил соответствующее письмо от физического лица
Национальный банк Украины (НБУ) получил уведомление об очередной попытке запретить первому заместителю председателя регулятора Екатерине Рожковой исполнять свои обязанности. Об этом 13 июня информирует пресс-служба Нацбанка.
Письмо поступило от физического лица. В нем говорится, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой "участвовать в заседаниях правления и исполнять возложенные на нее должностные обязанности".
В пресс-службе добавили, что инициалы физлица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, однако в Едином госреестре судебных решений такое определение отсутствует.
"Согласно процессуальному кодексу, определение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после его получения. Однако пока мы и не получали, и не присутствовали при вынесении какого-либо определения о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия", – заявил глава Управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
По его словам, сейчас регулятор не может утверждать, что информация соответствует действительности, однако если это так, НБУ обжалует решение суда в предусмотренном законом порядке.
"Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", – заключил Григорчук.
В НБУ напомнили, что в 2018 году двое народных депутатов пытались пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий, но 15 мая прошлого года Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность исполнять ею своих должностных обязанностей, а Тернопольский горрайонный суд отказал в открытии производства по делу. Недавно с аналогичным требованием в Окружной админсуд Киева обратился еще один нардеп.
Ранее в НБУ напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя Нацбанка. Сейчас эту должность занимает Яков Смолий. Он возглавил регулятор 15 марта 2018 года.
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