В ожидании военного положения НБУ попросил наполнить банкоматы наличкой

Вчера, 14:54

Руководство Нацбанка провело срочную встречу с банкирами

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) призвал банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения. Речь об этом шла на совещании НБУ с банкирами по поводу возможного введения военного положения в Украине.

Также НБУ попросил банкиров при возможном введении военного положения обеспечить бесперебойное проведение платежей и инкассации. Нацбанк призвал руководителей банков приложить максимум усилий для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.

"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и ранее, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", – сообщили в НБУ.

В случае необходимости НБУ готов поддержать банки рефинансированием.

Напомним Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) единогласно поддержал предложение президента Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Соответствующее решение подлежит рассмотрению Верховной Радой, внеочередное заседание назначено на 16:00.

Ранее в НБУ уже отмечали, что военное положение (ВП) не повлияет на работу банков. При этом риск военного положения уже ударил по украинским акциям и евробондам, хотя Международный валютный фонд заверил, что введение ВП не является причиной для прекращения сотрудничества с Украиной.

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Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".

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Источники:

Интерфакс-Украина, УНИАН

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