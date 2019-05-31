В последний день весны в Украине подскочил курс доллара

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На сегодня, 31 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,87 грн;

1 евро – 29,92 грн;

10 российских рублей – 4,13 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на 19 копеек после роста на 27 копеек днем ранее. При этом за неделю – с 24 мая – стоимость доллара выросла уже на 53 копейки. Так дорого "зеленый" не стоил с первых чисел апреля-2019. Эксперты объяснили, почему ранее курс доллара вырос.

Курс евро повысился на 14 копеек после роста на 23. Стоимость евровалюты вернулась на уровень конца апреля и приближается к психологической отметке в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на две копейки.

В четверг, 30 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 21 копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,92/26,95 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,93/29,97 грн, повысившись на 17 копеек в покупке и продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня, надолго ли это и каким может быть курс, если Украина не получит транш МВФ:

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, обновленном ведомством.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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