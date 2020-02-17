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В программе доступных кредитов появятся новые банки: список

17 февраля, 16:17

Пока что дешевые займы по госпрограмме выдают только четыре финучреждения

/ Фото: пресс-центр НБУ

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в программе Кабмина для малого и среднего бизнеса, по которой уже выдали кредитов более чем на 27 млн гривен. Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности Кабинета министров.

Пока что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве только с четырьмя государственными банками – ПриватБанком, Ощадбанком, Укрэксмибанком и Укргазбанком.

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Теперь же заявки на участие подали еще 11 финансовых учреждений:

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  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ПУМБ;
  • ОТП Банк;
  • Альфа-банк;
  • Правэкс Банк;
  • Кредитвест Банк;
  • Международный инвестиционный банк (МИБ);
  • банк "Альянс";
  • банк "Львов";
  • Кредобанк;
  • банк "Восток".

При этом отмечается, что по состоянию на 7 февраля 2020 года Укргазбанк выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении, Ощадбанк выдал один кредит, на рассмотрении – около 100 заявок, ПриватБанк рассматривает 1220 заявок, в Укрэксимбанк – 10 заявок.

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Напомним, запуск госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" состоялся с 1 февраля. Программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

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Чтобы увеличить изображение, нажмите на него / Фото: Кабинет министров Украины

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Источник: Сегодня

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