В России ввели правовые "поблажки" для банков под санкциями

Сегодня, 12:50

Российским банкам, находящимся под санкциями, разрешено не раскрывать информацию, которую надлежит раскрыть по закону

Фото: Getty
Фото: Getty

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на защиту интересов российских банков, находящихся под иностранными санкциями, в том числе украинскими. Так, находящимся под санкциями российским банкам в целях "противодействия незаконному санкционному давлению" разрешено не раскрывать информацию, которую надлежит раскрывать согласно российскому законодательству, передает Deutsche Welle.

Таким правом российский банк может воспользоваться, если в отношении лиц, "под контролем либо значительным влиянием которых он находится", введены ограничительные меры. Льготы действуют и в том случае, если под санкции попали члены совета директоров банка или некоторые представители руководства.

Кредитные учреждения обязаны сами представлять эту информацию в Банк России и аргументировать свою позицию.

Эксперты полагают, что после захвата украинских кораблей в Керченском проливе Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля.

Напомним, Минфин США в январе 2018  года подготовил список из 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции. С ними запрещается сотрудничать американским физическим и юридическим лицам. Лица, в отношении которых введены санкции, не могут обладать банковскими счетами в долларах или другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.
Россия, банки, Минфин, санкции

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