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В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету (фото)

26 января, 08:13

Тираж монеты ограничен, а продавать ее будут в комплекте с лупой

Пока украинцы требуют отменить новые монеты из-за их маленького размера, в Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Золотая монета диаметром 2,96 мм – самая маленькая в мире. Весит она 0,063 грамма и имеет номинальную стоимость 1/4 швейцарского франка (0,26 доллара).

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На аверсе монеты размещено изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком и надписью "2020 год". В Монетном дворе Швейцарии объяснили, что Эйнштейн является образцом терпения и решимости. Его изображение также выбрали из-за того, что судьба ученого тесно связана со Швейцарией, где он жил с 1895 по 1914 год.

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Монет изготовили всего 999 штук. Продавать их будут за 199 франков со специальной лупой и подсветкой, чтобы владельцы могли рассмотреть изображение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Одессе начали делать огромную скульптуру из монет. В качестве строительного материла используют пятикопеечные монеты, которые выведены из оборота. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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