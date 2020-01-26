В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету (фото)

Тираж монеты ограничен, а продавать ее будут в комплекте с лупой

Пока украинцы требуют отменить новые монеты из-за их маленького размера, в Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Золотая монета диаметром 2,96 мм – самая маленькая в мире. Весит она 0,063 грамма и имеет номинальную стоимость 1/4 швейцарского франка (0,26 доллара).

Реклама

На аверсе монеты размещено изображение Альберта Эйнштейна с высунутым языком и надписью "2020 год". В Монетном дворе Швейцарии объяснили, что Эйнштейн является образцом терпения и решимости. Его изображение также выбрали из-за того, что судьба ученого тесно связана со Швейцарией, где он жил с 1895 по 1914 год.

Монет изготовили всего 999 штук. Продавать их будут за 199 франков со специальной лупой и подсветкой, чтобы владельцы могли рассмотреть изображение.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Одессе начали делать огромную скульптуру из монет. В качестве строительного материла используют пятикопеечные монеты, которые выведены из оборота. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама