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Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитам

2 марта, 12:44

Виктория Подолянец

Снижение ставок в декабре-феврале было самым существенным за три года

/ Фото: пресс-центр НБУ

После того, как Национальный банк снизил учетную ставку, украинские банки также существенно сократили ставки по кредитам и депозитам. Такое наблюдение сделала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Все группы банков отреагировали на смягчение монетарной политики снижением кредитных ставок. Наиболее ощутимо – иностранные банки, они снизили ставки в среднем до 12,7% годовых. В других группах банков ставки снизились, но, к сожалению, не так существенно: до 19-19,9% годовых. Будем работать", – написала Рожкова в Facebook.

Она отметила, что снижаются ставки и по депозитам.

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"В среднем по системе сегодня 13% годовых. ПриватБанк совсем снизил, до 11,5%. Аналитикам и журналистам будет интересно, что снижение ставок в декабре-феврале было самым существенным за три года", – добавила Рожкова.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о проведении активной работы правительства и Нацбанка над удешевлением ипотеки до 10% и кредитов для бизнеса.

В НБУ сообщали, что при стабильно низкой инфляции в Украине в ближайшие два-четыре года можно ожидать снижения ставок по гривневым депозитам до 6-7%, а по кредитам – до уровня ниже 10% годовых.

Новости "Сегодня" разобрались, станет ли жилье для украинцев более доступным и на какие хитрости идут банки, чтобы перестраховаться с кредитами на недвижимость:

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инфляция НБУ банки депозиты кредиты учетная ставка ставка Екатерина Рожкова

Источник: Сегодня

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